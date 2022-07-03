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Прем'єр Австралії прибув в Україну з візитом: відвідав Бучу та Ірпінь

Фото: прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби в Telegram.

Албанез був вражений від виду зруйнованих цивільні будинки, слідів мін, знищеного аеропорту "Антонова", повідомив Кулеба.

"Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут", - заявив Австралійський прем'єр.

Фото: прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну (t.me/OleksiyKuleba)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва.

Раніше Австралія ввела санкції проти глави Мінсільгоспу РФ Дмитра Патрушева, гімнастки Аліни Кабаєвої та бізнесменів Ігоря та Михайла Путіних.

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