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Премьер Австралии отреагировал на ограничения со стороны Facebook

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.

Об этом Скотт Моррисон сообщил на своей странице в соцсети.

"Действия Facebook... были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими. Они только подтверждают опасения, которые все большее число стран высказывает по поводу поведения крупных технологических компаний, считающих себя более значимыми, чем правительства, и уверенных в том, что правил для них не существует. Они могут изменить мир, но это не значит, что они управляют миром", - написал Моррисон.

Он также отметил, что власти Австралии не позволят цифровым корпорациям давить на парламент страны в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиарынка.

"Я призываю Facebook к конструктивному сотрудничеству с правительством Австралии, что недавно добросовестно продемонстрировал Google", - добавил Моррисон.

Напомним, сегодня стало известно, что Facebook заблокирует возможность пользователям в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Также ранее сообщалось, что американская компания Google запустила новостной сервис в Австралии. На первом этапе проект News Showcase стартовал с семью изданиями, в общем пока соглашение охватывает 25 СМИ.

Перед этим Google пригрозил Австралии удалением своего поисковика в стране.

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