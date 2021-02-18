Прем'єр Австралії відреагував на обмеження з боку Facebook: "вони розчаровують"

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що обмеження, які запровадила компанія Facebook для австралійських користувачів, обурюють. Однак він наголосив, що цифровим корпораціям не вдасться тиснути на парламент країни.
"Дії Facebook... були настільки ж зарозумілими, як і такими, що розчаровують. Вони тільки підтверджують побоювання, які все більша кількість країн висловлює стосовно поведінки великих технологічних компаній, які вважають себе більш значимими, ніж уряди, і впевнених в тому, що правил для них не існує. Вони можуть змінити світ, але це не означає, що вони керують світом", - написав Моррісон.
Він також зазначив, що влада Австралії не дозволить цифровим корпораціям тиснути на парламент країни в той час, коли його депутати розглядають кодекс поведінки гравців медіаринку.
"Я закликаю Facebook до конструктивної співпраці з урядом Австралії, що нещодавно сумлінно продемонстрував Google", - додав Моррісон.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Facebook заблокує можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.
Також раніше повідомлялось, що американська компанія Google запустила новинний сервіс в Австралії. На першому етапі проект News Showcase стартував з сімома виданнями, загалом угода охоплює поки 25 ЗМІ.
Перед цим Google пригрозив Австралії видаленням свого пошукача в країні.