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Facebook заблокирует новости для австралийских пользователей

Новина українською → Австралия, Четверг 18 февраля 2021 07:11
Facebook заблокирует новости для австралийских пользователей Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Компания Facebook заблокирует возможность пользователям в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Об этом сообщил руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон.

По его словам, новое австралийское законодательство создает прецедент, когда правительство решает, сколько платит сторона, которая уже получает выгоду от бесплатной услуги.

"Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попробовать придерживаться закона, который игнорирует реалии этих отношений, или не позволять новости на нашей платформе в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", - сказал он.

Напомним, американская компания Google запустила новостной сервис в Австралии. На первом этапе проект News Showcase стартовал с семью изданиями, в общем пока соглашение охватывает 25 СМИ.

Перед этим Google пригрозил Австралии удалением своего поисковика в стране.

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