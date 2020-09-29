Премьер Армении заявил о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активной роли Турции в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель приложить все усилия по укрощению Турции.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Пашинян в беседе с Меркель заявил о "беспрецедентной активности" Турции в регионе после летнего обострения, а также призвал канцлера Германии "приложить все усилия по укрощению агрессивной и деструктивной позиции Турции и исключению ее вовлеченности в регион".
Со своей стороны Меркель выразила озабоченность создавшейся ситуацией.
"Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ", - отметили в армянском правительстве.
В телефонном разговоре с генсеком ООН Пашинян заявил, что, в отличие от эскалаций предыдущих лет, позиция Турции в этот раз "активная и пристрастная". Также премьер-министр Армении указал на ее "деструктивное прямое присутствие в действиях Азербайджана".
Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.
Напомним, ранее генсек ООН в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.
Отметим, что конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.