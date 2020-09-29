Премьер Армении заявил о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Фото: Никол Пашинян (facebook.com)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активной роли Турции в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель приложить все усилия по укрощению Турции.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян в беседе с Меркель заявил о "беспрецедентной активности" Турции в регионе после летнего обострения, а также призвал канцлера Германии "приложить все усилия по укрощению агрессивной и деструктивной позиции Турции и исключению ее вовлеченности в регион".

Со своей стороны Меркель выразила озабоченность создавшейся ситуацией.

"Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ", - отметили в армянском правительстве.

В телефонном разговоре с генсеком ООН Пашинян заявил, что, в отличие от эскалаций предыдущих лет, позиция Турции в этот раз "активная и пристрастная". Также премьер-министр Армении указал на ее "деструктивное прямое присутствие в действиях Азербайджана".

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Напомним, ранее генсек ООН в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.

Отметим, что конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.