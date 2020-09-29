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Прем'єр Вірменії заявив про втручання Туреччини в карабаський конфлікт

Єреван, Вівторок 29 вересня 2020 06:20
Прем'єр Вірменії заявив про втручання Туреччини в карабаський конфлікт
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про активну роль Туреччини в карабаському конфлікті на стороні Азербайджану. Він закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель докласти всіх зусиль для приборкання Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба уряду Вірменії.

Пашинян в бесіді з Меркель заявив про "безпрецедентну активність" Туреччини в регіоні після літнього загострення, а також закликав канцлера Німеччини "докласти всіх зусиль з приборкання агресивної і деструктивної позиції Туреччини і виключення її залученості в регіон".

Зі свого боку Меркель висловила заклопотаність ситуацією, що склалася.

"Вона зазначила, що мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту не має альтернативи, і наголосила на необхідності відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ", - відзначили в вірменському уряді.

У телефонній розмові з генсеком ООН Пашинян заявив, що, на відміну від ескалацій попередніх років, позиція Туреччини в цей раз "активна і упереджена". Також прем'єр-міністр Вірменії вказав на її "деструктивну пряме присутність в діях Азербайджану".

Гутерріш висловив стурбованість у зв'язку зі сформованою ситуацією і заявив про необхідність відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше генсек ООН в розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав до негайного припинення вогню і напрямку спостерігачів ОБСЄ в регіон.

Зазначимо, що конфлікт між Вірменією і Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбито понад 550 вірменських військових.

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