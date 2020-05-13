Премьер анонсировал программу поддержки промышленности и экспортеров

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Программа будет предусматривать льготные условия кредитования

Кабинет министров планирует запустить программу поддержки промышленности и экспортеров, которая будет предусматривать льготные условия кредитования и требования по локализации производства в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступая часа правительства в Верховной раде, передает РБК-Украина.

"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", - сказал он.

Напомним, ранее Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Ранее, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь — экспортоориентированные отрасли экономики.