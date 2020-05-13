Прем'єр анонсував програму підтримки промисловості та експортерів

Денис Шмигаль (Фото: прес-служба Кабміну)

Програма передбачатиме пільгові умови кредитування

Кабінет міністрів планує запустити програму підтримки промисловості та експортерів, яка буде передбачати пільгові умови кредитування та вимоги щодо локалізації виробництва в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час годину уряду у Верховній раді, передає РБК-Україна.

"Паралельно з програмою підтримки малого і середнього бізнесу плануємо програму підтримки промислових і експортоорієнтованих галузей. Тут так само буде питання кредитування і локалізації - підтримка українського виробника", - сказав він, виступаючи

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку економіки і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку через локалізацію у держзакупівлях, підтримку аграрного сектору та експорту.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур зазначив необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Раніше, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава повинна підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу — експортоорієнтовані галузі економіки.