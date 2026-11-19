Такаїчі та Путін розмовляли близько 30 хвилин 18 листопада під час вечері для учасників саміту АТЕС. Лідери домовилися й надалі підтримувати зв'язок на різних рівнях.

Прем'єрка висловила позицію Японії щодо затримання в Росії журналіста газети Hokkaido Shimbun Юкі Імаї і, ймовірно, вимагала його якнайшвидшого звільнення.

За даними видання, сторони також обговорили ситуацію з місцевим підрозділом Japan Tobacco, який російська влада передала під тимчасове управління російської компанії.

Розмова стала частиною спроб Токіо відновити контакти з Москвою. 30 жовтня глави МЗС Японії та Росії вперше за п'ять років зустрілися особисто. Водночас Росія посилює тиск на Японію: у серпні Путін відвідав острів Ітуруп, який Токіо вважає своєю територією.