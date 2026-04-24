UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні

Прем’єрка Італії виступила проти запрошення Путіна на саміт G20

17:31 24.04.2026 Пт
2 хв
За словами Мелоні, зараз час вимагати поступок від диктатора
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти наміру адміністрації США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Читайте також: Трамп оцінив, чи наважиться Путін приїхати на саміт G20

За словами Мелоні, зараз не час робити кроки назустріч диктатору, а навпаки - вимагати від нього поступок.

"Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх", - наголосила вона.

Італійська прем'єрка також нагадала, що Вашингтон в останні місяці вже зробив чимало таких кроків щодо Москви, але у відповідь цього не побачили.

"Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", - заявила Мелоні.

Що передувало

Нагадаємо, The Washington Post написало, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.

Видання також навело коментар чиновника адміністрації, який повідомив журналістам, що запрошення диктатору поки що не надіслано.

Зазначимо, в ніч на 23 квітня заступник глави російського МЗС Олександр Панкін заявив, що Росію нібито запросили до участі в саміті G20 у США на найвищому рівні. При цьому він зазначив, що рішення про участь буде ухвалено ближче до події.

Раніше росЗМІ повідомляли, що можливість участі російського диктатора на саміті G20 у 2026 році залежить від динаміки розвитку відносин між США та Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
