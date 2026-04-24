Обмен пленными Графики отключения света Война в Украине

Премьер Италии выступила против приглашения Путина на саммит G20

17:31 24.04.2026 Пт
2 мин
По словам Мелони, сейчас время требовать уступок от диктатора
aimg Валерий Ульяненко
Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против намерения администрации США пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Читайте также: Трамп оценил, решится ли Путин приехать на саммит G20

По словам Мелони, сейчас не время делать шаги навстречу диктатору, а наоборот - требовать от него уступок.

"Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их", - подчеркнула она.

Итальянский премьер также напомнила, что Вашингтон в последние месяцы уже сделал немало таких шагов в отношении Москвы, но в ответ этого не увидели.

"Американцы, особенно в течение последних месяцев, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас пришло время требовать их", - заявила Мелони.

Что предшествовало

Напомним, The Washington Post написало, что США собираются пригласить российского диктатора на саммит лидеров G20, который состоится в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами.

Издание также привело комментарий чиновника администрации, который сообщил журналистам, что приглашение диктатору пока не отправлено.

Отметим, в ночь на 23 апреля заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили к участию в саммите G20 в США на самом высоком уровне. При этом он отметил, что решение об участии будет принято ближе к событию.

Ранее росСМИ сообщали, что возможность участия российского диктатора на саммите G20 в 2026 году зависит от динамики развития отношений между США и Россией.

