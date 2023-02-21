Прем'єрка Італії прибула до Києва: планує відвідати Ірпінь та Бучу

Прем'єрка сьогодні планує відвідати Ірпінь та Бучу у Київській області, які були пошкоджені під час російської окупації.

Крім того, Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії анонсувала візит в Україну напередодні річниці вторгнення Росії.

За даними італійських ЗМІ, Мелоні сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги України.

Перед поїздкою до Києва прем'єрка відвідала Польщу, де зустрілася з главою уряду Матеушем Моравецьким та президентом Андреєм Дудою.

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