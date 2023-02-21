UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єрка Італії прибула до Києва: планує відвідати Ірпінь та Бучу

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сьогодні, 21 лютого, приїхала до столиці України. Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання La Repubblica.

Прем'єрка сьогодні планує відвідати Ірпінь та Бучу у Київській області, які були пошкоджені під час російської окупації.

Крім того, Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії анонсувала візит в Україну напередодні річниці вторгнення Росії.

За даними італійських ЗМІ, Мелоні сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги України.

Перед поїздкою до Києва прем'єрка відвідала Польщу, де зустрілася з главою уряду Матеушем Моравецьким та президентом Андреєм Дудою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

єр

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяВізит в УкраїнуПрем'єр-міністр