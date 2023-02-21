Премьер Италии прибыла в Киев: планирует посетить Ирпень и Бучу

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сегодня, 21 февраля, приехала в столицу Украины. Она намерена встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.
Премьер сегодня планирует посетить Ирпень и Бучу в Киевской области, которые были повреждены во время российской оккупации.
Кроме того, Джорджия Мелони встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее премьер Италии анонсировала визит в Украину накануне годовщины вторжения России.
По данным итальянских СМИ, Мелони сегодня объявит новый пакет военной помощи Украины.
Перед поездкой в Киев премьер посетила Польшу, где встретилась с главой правительства Матеушем Моравецким и президентом Андреем Дудой.
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ер