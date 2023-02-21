ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єрка Італії прибула до Києва: планує відвідати Ірпінь та Бучу

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 лютого 2023 12:15
Прем'єрка Італії прибула до Києва: планує відвідати Ірпінь та Бучу Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сьогодні, 21 лютого, приїхала до столиці України. Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання La Repubblica.

Прем'єрка сьогодні планує відвідати Ірпінь та Бучу у Київській області, які були пошкоджені під час російської окупації.

Крім того, Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії анонсувала візит в Україну напередодні річниці вторгнення Росії.

За даними італійських ЗМІ, Мелоні сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги України.

Перед поїздкою до Києва прем'єрка відвідала Польщу, де зустрілася з главою уряду Матеушем Моравецьким та президентом Андреєм Дудою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

єр

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Візит в Україну Прем'єр-міністр
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку