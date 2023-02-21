Прем'єрка Італії прибула до Києва: планує відвідати Ірпінь та Бучу
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сьогодні, 21 лютого, приїхала до столиці України. Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання La Repubblica.
Прем'єрка сьогодні планує відвідати Ірпінь та Бучу у Київській області, які були пошкоджені під час російської окупації.
Крім того, Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії анонсувала візит в Україну напередодні річниці вторгнення Росії.
За даними італійських ЗМІ, Мелоні сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги України.
Перед поїздкою до Києва прем'єрка відвідала Польщу, де зустрілася з главою уряду Матеушем Моравецьким та президентом Андреєм Дудою.
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єр