Премьер Италии прибыла в Киев: планирует посетить Ирпень и Бучу

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сегодня, 21 февраля, приехала в столицу Украины. Она намерена встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание La Repubblica .

Премьер сегодня планирует посетить Ирпень и Бучу в Киевской области, которые были повреждены во время российской оккупации.

Кроме того, Джорджия Мелони встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее премьер Италии анонсировала визит в Украину накануне годовщины вторжения России.

По данным итальянских СМИ, Мелони сегодня объявит новый пакет военной помощи Украины.

Перед поездкой в Киев премьер посетила Польшу, где встретилась с главой правительства Матеушем Моравецким и президентом Андреем Дудой.

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