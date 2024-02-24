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Прем'єрка Італії у Гостомелі: це місце - символ української гордості і провал Москви

Гостомель, Субота 24 лютого 2024 13:22
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Прем'єрка Італії у Гостомелі: це місце - символ української гордості і провал Москви Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (пресслужба Офісу президента)
Автор: Наталія Юрченко

Місто Гостомель під Києвом, звідки росіяни хотіли почати наступ на Київ, є символом української гордості, а також символом провалу Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні на прес-конференції у Гостомелі.

"Це місце є символом провалу Москви. Це місце є символом української гордості. У цьому місці можна вдихнути історію, а історія нагадує, що є щось сильніше за ракети, бомби, голод і холод. Це щось - це любов до Батьківщини, любов до свободи і бажання гарантувати своїм дітям квітуче і успішне майбутнє", - сказала прем'єр.

Мелоні також процитувала рядки з гімну України, додавши, що саме на аеродромі Гостомель українці віддали "душу і тіло за свободу".

Вона подякувала українцям, які 24 лютого 2022 року почали стали на захист своєї держави, чим також захистили Європу.

Додамо, що у Гостомелі знаходиться аеропорт державного підприємства "Антонов". Це місто у перші дні повномасштабної війни хотіли захопити російські війська. Захоплення аеропорту в Гостомелі могло б значно розширити можливості російських окупантів, які мріяли за три дні захопити столицю України.

Друга річниця війни

Два роки тому 24 лютого російський режим розпочав повномасштабну війну проти України. Сьогодні у день другої річниці до Києва прибула низка західних лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єри Італії та Бельгії Джорджія Мелоні і Александр Де Кроо.

Також вчора, 23 лютого, до України прибули прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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