Премьер Италии в Гостомеле: это место - символ украинской гордости и провал Москвы

Город Гостомель под Киевом, откуда россияне хотели начать наступление на Киев, является символом украинской гордости, а также символом провала Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджию Мэлони на пресс-конференции в Гостомеле.

"Это место является символом провала Москвы. Это место является символом украинской гордости. В этом месте можно вдохнуть историю, а история напоминает, что есть что-то сильнее ракет, бомб, голода и холода. Это что-то - это любовь к Родине, любовь к свободе и желание гарантировать своим детям процветающее и успешное будущее", - сказала премьер.

Мелони также процитировала строчки из гимна Украины, добавив, что именно на аэродроме Гостомель украинцы отдали "душу и тело за свободу".

Она поблагодарила украинцев, которые 24 февраля 2022 встали на защиту своего государства, чем также защитили Европу.

Добавим, что в Гостомеле находится аэропорт государственного предприятия "Антонов". Этот город в первые дни полномасштабной войны хотели захватить российские войска. Захват аэропорта в Гостомеле могло бы значительно расширить возможности российских оккупантов, мечтавших за три дня захватить столицу Украины.

Вторая годовщина войны

Два года назад 24 февраля российский режим начал полномасштабную войну против Украины. Сегодня в день второй годовщины в Киев прибыл ряд западных лидеров, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьеры Италии и Бельгии Джорджия Мэлони и Александр Де Кроо.

Также вчера, 23 февраля, в Украину прибыли премьер Дании Мэтте Фредериксен и лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

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