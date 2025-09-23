Прем'єрка Данії не виключає причетність РФ до дронів над Копенгагеном

Данія не виключає, що Росія причетна до появи безпілотників над Копенгагеном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прем'єрки країни Метте Фредеріксен, які наводить The Guardian.
Під час спілкування з журналістами її спитали, чи можуть безпілотники над столицею Данії можуть бути пов'язані з Росією, на що посадовиця відповіла досить обережно.
"Я не можу виключити, що це Росія. Ми бачили дрони над Польщею, які не повинні були там бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії.
Ми бачили хакерські атаки на європейські аеропорти протягом вихідних. Тепер дрони з'явилися в Данії, і, схоже, вони були також в Осло і Норвегії", - зазначила Фредеріксен.
За її словами, цей інцидент є "серйозним нападом на критичну інфраструктуру Данії". На думку прем'єрки країни, метою безпілотників над Копенгагеном було "спричинення хаосу та створення занепокоєння, а також перевірка, як далеко можна зайти".
Нагадаємо, ввечері в понеділок, 22 вересня, злети та посадки у міжнародному аеропорті Копенгагена було зупинено майже на чотири години через появу кількох дронів у повітряному просторі.
Його роботу було відновлено лише вранці наступного дня, коли дрони самостійно залишили район. Згідно із попередніми даними, йдеться про два чи три великі безпілотники, проте вилучити жодного не вдалося.
Сьогодні, 23 вересня, данська поліція повідомила, що дронами, які призвели до зупинки роботи аеропорту Копенгагена, керував "компетентний оператор". Зазначається, що невідома особа прагнула продемонструвати певні здібності, проте наразі жодних підозрюваних немає.
Окрім того, в ніч на 23 вересня було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стала фіксація кількох безпілотників.