Премьер Дании не исключает причастность РФ к дронам над Копенгагеном

Во время общения с журналистами ее спросили, могут ли беспилотники над столицей Дании могут быть связаны с Россией, на что чиновница ответила достаточно осторожно.

"Я не могу исключить, что это Россия. Мы видели дроны над Польшей, которые не должны были там быть. Мы видели активность в Румынии. Мы видели нарушение воздушного пространства Эстонии.

Мы видели хакерские атаки на европейские аэропорты в течение выходных. Теперь дроны появились в Дании, и, похоже, они были также в Осло и Норвегии", - отметила Фредериксен.

По ее словам, этот инцидент является "серьезным нападением на критическую инфраструктуру Дании". По мнению премьера страны, целью беспилотников над Копенгагеном было "причинение хаоса и создание беспокойства, а также проверка, как далеко можно зайти".