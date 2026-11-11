Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах щодо війни в Україні
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не хоче представляти Європу на переговорах з Росією щодо завершення війни в Україні. На її думку, у центрі цієї роботи мають бути європейські інституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данського мовника DR.
Журналісти запитали Фредеріксен, хто, на її думку, має представляти Європу на переговорах з Росією.
"Ми обговоримо це сьогодні ввечері, а також пізніше в Дубліні. Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції", - відповіла прем'єрка.
На уточнювальне запитання, чи хотіла б вона сама представляти Європу, Фредеріксен відповіла заперечно.
"Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи", - сказала вона.
Питання участі Європи в мирному процесі стало гострішим після старту тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією. За даними Bloomberg, європейські посадовці перебувають у місті, але долучаться до переговорів лише в разі відчутного прогресу. Водночас Європа наполягає, що Росія має спершу припинити війну, а вже потім обговорювати безпекову архітектуру континенту.
Хто говоритиме від імені Європи, має стати відомо найближчим часом. За словами Зеленського, Європа має визначитися з представником на мирних переговорах до кінця листопада. Президент наголосив, що місце європейців у перемовинах дуже важливе, адже саме вони надаватимуть Україні гарантії безпеки і долучатимуться до відбудови.