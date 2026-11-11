Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах щодо війни в Україні

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не хоче представляти Європу на переговорах з Росією щодо завершення війни в Україні. На її думку, у центрі цієї роботи мають бути європейські інституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данського мовника DR .

Журналісти запитали Фредеріксен, хто, на її думку, має представляти Європу на переговорах з Росією.

"Ми обговоримо це сьогодні ввечері, а також пізніше в Дубліні. Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції", - відповіла прем'єрка.

На уточнювальне запитання, чи хотіла б вона сама представляти Європу, Фредеріксен відповіла заперечно.

"Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи", - сказала вона.