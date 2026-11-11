ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Премьер Дании отказалась представлять Европу на переговорах по войне в Украине

04:40 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Премьер Дании отказалась представлять Европу на переговорах по войне в Украине Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен не хочет представлять Европу на переговорах с Россией по завершению войны в Украине. По ее мнению, в центре этой работы должны быть европейские институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датского вещателя DR.

Журналисты спросили Фредериксена, кто, по ее мнению, должен представлять Европу на переговорах с Россией.

"Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине. Для меня сейчас очень важно поддерживать наши европейские институты", – ответила премьер.

На уточняющий вопрос, хотела бы она сама представлять Европу, Фредериксен ответила отрицательно.

"Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши учреждения должны быть в центре нашей работы", - сказала она.

Вопрос участия Европы в мирном процессе стал более острым после старта трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией. По данным Bloomberg, европейские чиновники находятся в городе, но присоединятся к переговорам только в случае ощутимого прогресса. В то же время Европа настаивает, что Россия должна сначала прекратить войну, а уже потом обсуждать архитектуру безопасности континента.

Кто будет говорить от имени Европы, должен стать известно в ближайшее время. По словам Зеленского, Европа должна определиться с представителем мирных переговоров до конца ноября. Президент подчеркнул, что место европейцев в переговорах очень важно, ведь именно они будут предоставлять Украине гарантии безопасности и присоединяться к восстановлению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дания Мирные переговоры
Новости
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Аналитика
Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир