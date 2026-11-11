Премьер Дании отказалась представлять Европу на переговорах по войне в Украине

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен не хочет представлять Европу на переговорах с Россией по завершению войны в Украине. По ее мнению, в центре этой работы должны быть европейские институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датского вещателя DR .

Журналисты спросили Фредериксена, кто, по ее мнению, должен представлять Европу на переговорах с Россией.

"Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине. Для меня сейчас очень важно поддерживать наши европейские институты", – ответила премьер.

На уточняющий вопрос, хотела бы она сама представлять Европу, Фредериксен ответила отрицательно.

"Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши учреждения должны быть в центре нашей работы", - сказала она.