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Премʼєр Вірменії Пашинян оголосив про відставку уряду

10:30 02.08.2026 Нд
2 хв
Пашинян може знову очолити уряд Вірменії
aimg Тетяна Степанова
Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав відставку разом зі своїм урядом у зв’язку з початком першої сесії новообраного парламенту - Національних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пашиняна.

Пашинян оголосив про початок роботи Національних зборів Вірменії 9-го скликання, що, згідно з Конституцією країни, зобов’язує уряд подати у відставку.

Прем’єр повідомив, що готується підписати відповідну заяву та направити її президенту країни.

Згідно з процедурою, після прийняття відставки уряду глава держави має призначити нового прем'єра, кандидатуру якого висуне парламентська більшість. Очікується, що це відбудеться вже сьогодні

Оскільки саме партія чинного прем’єа Вірменії "Громадянський договір" здобула перемогу на парламентських виборах 7 червня і гарантувала собі більшість у Національних зборах, Пашинян, найімовірніше, знову очолить уряд.

Парламентські вибори у Вірменії

Нагадаємо, у червні цього року у Вірменії пройшли парламентські вибори. Партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна обійшла опозицію з великим відривом. Проте опозиція не визнала результати.

Раніше РБК-Україна аналізувало, як Кремль перед виборами розгорнув проти Пашиняна гібридний тиск - від заборони на імпорт вірменського коньяку та овочів до погроз підняти ціну на газ утричі.

Детальніше про те, як вибори у Вірменії можуть змінити конституційні реформи, плани РФ та євроінтеграцію країни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ВірменіяНікол Пашинян