Премьер Армении Пашинян объявил об отставке правительства

Пашинян объявил о начале работы Национального собрания Армении 9-го созыва, что согласно Конституции страны обязывает правительство подать в отставку.

Премьер сообщил, что готовится подписать соответствующее заявление и направить его президенту страны.

Согласно процедуре, после принятия отставки правительства глава государства должен назначить нового премьера, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет уже сегодня

Поскольку именно партия действующего премьера Армении "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня и гарантировала себе большинство в Национальном собрании, Пашинян, вероятнее всего, снова возглавит правительство.