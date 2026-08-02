RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Премьер Армении Пашинян объявил об отставке правительства

10:30 02.08.2026 Вс
2 мин
Пашинян может снова возглавить правительство Армении
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал отставку вместе со своим правительством в связи с началом первой сессии новоизбранного парламента - Национального собрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пашиняна.

Пашинян объявил о начале работы Национального собрания Армении 9-го созыва, что согласно Конституции страны обязывает правительство подать в отставку.

Премьер сообщил, что готовится подписать соответствующее заявление и направить его президенту страны.

Согласно процедуре, после принятия отставки правительства глава государства должен назначить нового премьера, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет уже сегодня

Поскольку именно партия действующего премьера Армении "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня и гарантировала себе большинство в Национальном собрании, Пашинян, вероятнее всего, снова возглавит правительство.

Парламентские выборы в Армении

Напомним, в июне этого года в Армении прошли парламентские выборы. Партия премьер-министра Никола Пашиняна обошла оппозицию с большим отрывом . Однако оппозиция не сочла результаты.

Ранее РБК-Украина анализировала, как Кремль перед выборами развернул против Пашиняна гибридное давление – от запрета на импорт армянского коньяка и овощей до угроз поднять цену на газ в три раза.

Детальнее о том, как выборы в Армении могут изменить конституционные реформы, планы РФ и евроинтеграцию страны - читайте вматериале РБК-Украина .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АрменияНикол Пашинян