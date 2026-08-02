Премʼєр Вірменії Пашинян оголосив про відставку уряду

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав відставку разом зі своїм урядом у зв’язку з початком першої сесії новообраного парламенту - Національних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пашиняна.

Пашинян оголосив про початок роботи Національних зборів Вірменії 9-го скликання, що, згідно з Конституцією країни, зобов’язує уряд подати у відставку.

Прем’єр повідомив, що готується підписати відповідну заяву та направити її президенту країни.

Згідно з процедурою, після прийняття відставки уряду глава держави має призначити нового прем'єра, кандидатуру якого висуне парламентська більшість. Очікується, що це відбудеться вже сьогодні

Оскільки саме партія чинного прем’єа Вірменії "Громадянський договір" здобула перемогу на парламентських виборах 7 червня і гарантувала собі більшість у Національних зборах, Пашинян, найімовірніше, знову очолить уряд.