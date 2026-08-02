ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Премьер Армении Пашинян объявил об отставке правительства

10:30 02.08.2026 Вс
2 мин
Пашинян может снова возглавить правительство Армении
aimg Татьяна Степанова
Премьер Армении Пашинян объявил об отставке правительства Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал отставку вместе со своим правительством в связи с началом первой сессии новоизбранного парламента - Национального собрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пашиняна.

Пашинян объявил о начале работы Национального собрания Армении 9-го созыва, что согласно Конституции страны обязывает правительство подать в отставку.

Премьер сообщил, что готовится подписать соответствующее заявление и направить его президенту страны.

Согласно процедуре, после принятия отставки правительства глава государства должен назначить нового премьера, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет уже сегодня

Поскольку именно партия действующего премьера Армении "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня и гарантировала себе большинство в Национальном собрании, Пашинян, вероятнее всего, снова возглавит правительство.

Парламентские выборы в Армении

Напомним, в июне этого года в Армении прошли парламентские выборы. Партия премьер-министра Никола Пашиняна обошла оппозицию с большим отрывом . Однако оппозиция не сочла результаты.

Ранее РБК-Украина анализировала, как Кремль перед выборами развернул против Пашиняна гибридное давление – от запрета на импорт армянского коньяка и овощей до угроз поднять цену на газ в три раза.

Детальнее о том, как выборы в Армении могут изменить конституционные реформы, планы РФ и евроинтеграцию страны - читайте вматериале РБК-Украина .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Армения Никол Пашинян
Новости
Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ
Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться