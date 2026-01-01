Премʼєр відповіла на петицію про винагороди військовим: що вирішив уряд

Уряд визнає необхідність посилення мотивації для військовослужбовців, однак впровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні потребує значних додаткових фінансових ресурсів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко на петицію .

Позиція уряду

За словами Свириденко, питання мотивації військових залишається одним із ключових пріоритетів роботи Кабміну.

"Уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби. При цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань його діяльності", - йдеться у відповіді премʼєр-міністра.

Водночас вона наголосила, що реалізація пропозиції щодо щорічних прогресивних виплат вимагатиме залучення суттєвого додаткового фінансового ресурсу.

"Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного захисника і захисниці України у захист держави… Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу", - зазначила Свириденко.

Нова модель контрактної служби

Премʼєр нагадала, що Міністерство оборони вже запровадило дорожню карту імплементації нової моделі проходження військової служби за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками.

Зокрема, ця модель передбачає:

підвищення грошового забезпечення військових у разі укладення нового контракту;

законодавче врегулювання механізмів стимулювання служби.

Зараз уряд працює над необхідними законодавчими змінами.

Фінансові можливості та пріоритети

Свириденко підкреслила, що питання мотивації військовослужбовців розглядатиметься комплексно - з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

Що пропонували автори петиції

Петиція на сайті Кабінету міністрів, яка 13 грудня набрала необхідну для розгляду кількість голосів, передбачає запровадження щорічної прогресивної грошової винагороди за кожен повний рік служби у війні:

1-й рік - 50 тис. гривень;

2-й рік - 100 тис. гривень;

3-й рік - 200 тис. гривень;

4-й рік - 400 тис. гривень.

Петицію створив доброволець, старший лейтенант Андрій Дмитренко, який на війні з лютого 2022 року. Він також запропонував запровадити символічне державне визнання кожного року участі у війні.

Зміст петиції (скриншот)