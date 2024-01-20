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У Словаччині назвали дату зустрічі Шмигаля та Фіцо

Братислава, Субота 20 січня 2024 15:34
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У Словаччині назвали дату зустрічі Шмигаля та Фіцо Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо у середу, 24 січня. Зустріч пройде в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.

Фіцо анонсував зустріч під час виступу, коли розповідав про програму роботи на наступний тиждень.

За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Фіцо стверджує, що зустріч "буде цікавою". Він заявив, що українська сторона відмовилася від спільної пресконференції.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч з Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перепони на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан заявляє, що буде блокувати питання.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав вето Угорщини.

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