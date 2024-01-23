Премьер Словакии отличился циничным заявлением после обстрела Киева

После сегодняшнего обстрела Киева российскими войсками премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил, что жизнь в столице Украины якобы "нормальная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

У Фицо спросили, будет ли ему уместно поехать в Киев, чтобы лучше понять войну РФ против Украины, которая длится уже второй год.

Однако Фицо назвал войну "локальным конфликтом".

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - сказал премьер-министр Словакии.

Он добавил, что более практично встретиться в Ужгороде, который, по его словам, украинская сторона выбрала после того, как Фицо впервые захотел посетить Украину.

Визит Фицо в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Фицо сообщил, что встреча с украинским премьером состоится 24 июня в Ужгороде.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.