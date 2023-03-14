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Прем'єр Швеції заявив, що ймовірність приєднання Фінляндії до НАТО раніше Швеції зросла

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ймовірність того, що Фінляндія приєднається до НАТО раніше за Швецію, зросла, хоча членство Швеції є лише питанням часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія минулого року подали заявку на вступ до НАТО, але зіткнулися з запереченнями з боку Туреччини, яка стверджує, що в обидвох країнах є нібито члени терористичних груп. При цьому минулого тижня країни відновили переговори щодо процесу в Брюсселі.

Анкара чітко дала зрозуміти, що має більше заперечень щодо вступу Швеції, на відміну від Фінляндії. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що позиція Туреччини не змінилася.

"Останніми тижнями ми зіткнулися з тим, що ймовірність того, що це (приєднання до НАТО - ред.) станеться у різний час, зросла... Зрештою, справа не в тому, чи стане Швеція членом НАТО, а в тому, коли", - сказав Крістерссон.

Нагадаємо, в МЗС Туреччини зазначали, що країна може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

При цьому після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країні не варто розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

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НАТОШвеціяФинляндия