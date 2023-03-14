Премьер Швеции заявил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО ранее Швеции возросла

Отметим, что Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО, но столкнулись с возражениями со стороны Турции, которая утверждает, что в обеих странах есть якобы члены террористических групп. При этом на прошлой неделе страны возобновили переговоры по процессу в Брюсселе.

Анкара четко дала понять, что имеет больше возражений по вступлению Швеции, чем Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что позиция Турции не изменилась.

"В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (присоединение к НАТО - ред.) произойдет в разное время, возросла... В конце концов, дело не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда", - сказал Кристерссон.

Напомним, в МИД Турции отмечали, что страна может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

При этом после того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стране не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

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