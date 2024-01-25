Прем'єр Швеції прийняв запрошення Орбана зустрітись для переговорів щодо НАТО

Як відзначено в листі, який було оприлюднено ЗМІ, прем'єр Швеції подякував Орбану за запрошення до Угорщини. Зокрема він відзначив те, що активний політичних діалог між країнами піде на користь обом сторонам.

"Як ви і зазначили, є кілька питань спільного інтересу - на двосторонньому рівні, з нашою співпрацею щодо винищувачів Gripen, на рівні ЄС, з огляду на майбутнє головування Угорщини, та у НАТО, де ми є союзниками", – пише прем’єр Швеції.

За словами Крістерссона, ратифікації заявки Швеції до НАТО створила б "міцну основу" для прогресу у двосторонніх відносинах й "зміцнення взаємного розуміння та довіри".

Зокрема він додав, що, окрім Будапешту, прем'єри матимуть нагоду зустрітись на засіданні Європейської ради у Брюсселі 1 лютого.

Запрошення Крістерссона до Угорщини

Нещодавно Орбан надіслав листа уряду Швеції із запрошенням до поглибленого політичного діалогує. У Twitter він відзначив, що запросив Крістерссона обговорити також членство Швеції в НАТО.

За словами міністра закордонних справ Тобіаса Більстрема, у листі не було жодної згадки про ратифікацію заявки Стокгольма. Він зауважив, що Швеція прагне конструктивного діалогу. Зокрема він додав, що Угорщина досі не висунула жодних умов для схвалення заявки Швеції в НАТО, як це зробила раніше Туреччина.

Вступ Швеції в НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Угорщини.

Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

Вже 23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО, а прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.