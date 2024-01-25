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Премьер Швеции принял приглашение Орбана встретиться для переговоров касаемо НАТО

Фото: Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился на предложение венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу встречи для обсуждения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Television.

Как отмечено в письме, которое было обнародовано СМИ, премьер Швеции поблагодарил Орбана за приглашение в Венгрию. В частности он отметил то, что активный политических диалог между странами пойдет на пользу обеим сторонам. 

"Как вы и отметили, есть несколько вопросов общего интереса - на двустороннем уровне, с нашим сотрудничеством по истребителям Gripen, на уровне ЕС, учитывая будущее председательство Венгрии, и в НАТО, где мы являемся союзниками", - пишет премьер Швеции.

По словам Кристерссона, ратификации заявки Швеции в НАТО создала бы "прочную основу" для прогресса в двусторонних отношениях и "укрепления взаимного понимания и доверия". 

В частности он добавил, что, кроме Будапешта, премьеры будут иметь возможность встретиться на заседании Европейского совета в Брюсселе 1 февраля. 

Приглашение Кристерссона в Венгрию 

Недавно Орбан направил письмо правительству Швеции с приглашением к углубленному политическому диалогу. В Twitter он отметил, что пригласил Кристерссона обсудить также членство Швеции в НАТО. 

По словам министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема, в письме не было ни одного упоминания о ратификации заявки Стокгольма. Он отметил, что Швеция стремится к конструктивному диалогу. В частности он добавил, что Венгрия до сих пор не выдвинула никаких условий для одобрения заявки Швеции в НАТО, как это сделала ранее Турция. 

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

Уже 23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

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