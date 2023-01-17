Прем'єр Швеції про "план Маршалла" для України: активи РФ мають бути частиною рішення
Швеція, яка головує в Раді Європи з 1 січня цьогоріч, назвала перемогу України у війні з Російською Федерацією екзистенційно важливою для Європи та світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона в Європейському парламенті.
"Відбудова України після війни нагадає нам "план Маршалла" після Другої світової. І в цих зусиллях заморожені російські активи мають бути не лише частиною проблеми, а й частиною вирішення. Я передбачаю дуже ретельний аналіз того, якою мірою демократичний світ може об’єднатися у повторному використанні цих грошей, щоб відновити частину руйнувань", - наголосив Крістерссон.
Він зауважив, що вочевидь нині відправна точка, пріоритет для всіх - це Україна.
"Ніщо не є настільки важливим. Але це не просто управління кризою - це боротьба за демократію та боротьба за порядність. Українська перемога екзистенційна для Європи і, чесно кажучи, для всього світу", - зазначив прем’єр.
Він як президент Ради Європи наполягає на тому, що поки опір України триває, потрібно зробити все можливе, щоб переконатися: Україна переможе та її майбутнє в ЄС.
"Бо якщо надія на майбутнє демократії в Україні, то надія України - в нас. Наше завдання - і надалі підтримувати українців, які борються не лише за свою незалежність, а й за європейський спосіб життя, де право перевищує силу", - підкреслив Крістерссон.
Крім того, він підтвердив, що має бути забезпечена постійна економічна, політична, гуманітарна та військова підтримка України з боку ЄС.
"Наприклад, нам доведеться стежити за прогресом реформ в Україні - на її шляху до членства в ЄС. Це також означає, що ми маємо почати працювати над рішеннями для відновлення та реконструкції України разом з нашими міжнародними партнерами. Таким чином, нашим першочерговим завданням як президента Ради буде робота - разом з Європейським парламентом - для сприяння безпеці Європи шляхом підтримки України та підкреслення геополітичного значення ЄС у світі, що стає дедалі невизначенішим", - констатував прем’єр Швеції.
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