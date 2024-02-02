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Прем'єр Румунії про заяву глави Генштабу: ми не вступатимемо у війну

П'ятниця 02 лютого 2024 11:09
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Прем'єр Румунії про заяву глави Генштабу: ми не вступатимемо у війну Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку наголосив, що Бухарест не братиме участі в жодній війні, намагаючись розвіяти побоювання після заяви глави Генштабу країни Георгіца Влада про те, що румунам слід бути готовими до потенційного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Відповідь Чолаку послідувала після того, як генерал-лейтенант Георгіце Влад, новий начальник Генштабу штабу оборони, заявив, що румуни повинні готуватися до можливості війни, головним чином у разі успіху Росії на Україні.

"Давайте зберігати спокій, Румунія не вступить у жодну війну", - сказав Чолаку.

Влад висловив занепокоєння з приводу можливої ескалації в політиці російського диктатора Володимира Путіна, виділивши Молдову як ймовірну ціль, а напруженість може поширитися на Західні Балкани.

У світлі цих побоювань Влад запропонував ввести добровільну військову службу для осіб віком від 18 до 35 років, як для чоловіків, так і для жінок.

Передісторія

Глава Генштабу Румунії Влад Георгіце заявляв, що якщо Росія виграє свою війну проти України, наступною метою Кремля стане Молдова.

У січні президент Молдови Майя Санду зазначала, що навесні Росія може знову спробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

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Румунія Молдова Війна Росії проти України
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