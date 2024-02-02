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Премьер Румынии о заявлении главы Генштаба: мы не будем вступать в войну

Пятница 02 февраля 2024 11:09
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Премьер Румынии о заявлении главы Генштаба: мы не будем вступать в войну Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подчеркнул, что Бухарест не будет участвовать ни в какой войне, пытаясь развеять опасения после заявления главы Генштаба страны Георгица Влада о том, что румынам следует быть готовыми к потенциальному конфликту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Ответ Чолаку последовал после того, как генерал-лейтенант Георгице Влад, новый начальник Генштаба штаба обороны, заявил, что румыны должны готовиться к возможности войны, главным образом в случае успеха России на Украине.

"Давайте сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну", - сказал Чолаку.

Влад выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации в политике российского диктатора Владимира Путина, выделив Молдову в качестве вероятной цели, а напряженность может распространиться на Западные Балканы.

В свете этих опасений Влад предложил ввести добровольную военную службу для лиц в возрасте от 18 до 35 лет, как для мужчин, так и для женщин.

Предыстория

Глава Генштаба Румынии Влад Георгице заявлял, что если Россия выиграет свою войну против Украины, следующей целью Кремля станет Молдова.

В январе президент Молдовы Майя Санду отмечала, что весной Россия может снова попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.

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