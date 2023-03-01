Прем'єр Румунії призначив "радником" робота зі штучним інтелектом

"Уряд Румунії став першим у світі, який має почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином уряд зможе в будь-який момент консультуватися з громадською думкою з питань, які обговорюються на рівні виконавчої влади", - написав Чуке.

Він зазначив, що проект на 100% румунський - від дизайну до розробки програмного забезпечення та побудови апаратної підтримки.

Завдання "радника" - збирати з інтернету повідомлення про "повсякденні проблеми" громадян Румунії, а також поширювати інформацію серед урядовців "для реалізації відповідної державної політики".