UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Румунії призначив "радником" робота зі штучним інтелектом

Фото: прем'єр-міністр Румунії Ніколає (facebook.comIonelNicolaeCiuca)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке призначив своїм "почесним радником" робота зі штучним інтелектом ION.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro. та Facebook прем’єр-міністра Румунії Ніколає Чуке.

"Уряд Румунії став першим у світі, який має почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином уряд зможе в будь-який момент консультуватися з громадською думкою з питань, які обговорюються на рівні виконавчої влади", - написав Чуке.

Він зазначив, що проект на 100% румунський - від дизайну до розробки програмного забезпечення та побудови апаратної підтримки.

Завдання "радника" - збирати з інтернету повідомлення про "повсякденні проблеми" громадян Румунії, а також поширювати інформацію серед урядовців "для реалізації відповідної державної політики".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже доступний в Україні. Він володіє українською мовою.

Також раніше ми писали, що у США винайшли винищувач зі штучним інтелектом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія