Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже доступний в Україні. Він володіє українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. "Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян",- додав міністр.