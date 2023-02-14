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Літає без допомоги пілота. У США винайшли винищувач зі штучним інтелектом

Новость на русском →
Вівторок 14 лютого 2023 20:05
Літає без допомоги пілота. У США винайшли винищувач зі штучним інтелектом Фото: у США винайшли винищувач зі штучним інтелектом (Lockheed Martin)
Автор: Іван Носальський

На військовій авіабазі Едвардс у Каліфорнії пройшли випробування винищувача VISTA X-62A, який може літати без допомоги пілота. Він протримався у повітрі 17 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lockheed Martin.

Як зазначає американська компанія, її літак був побудований на основі винищувача F-16 та оснащений системою VISTA, яка використовує спеціальне програмне забезпечення. Воно дозволяє їй імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків.

Також у винищувач була інтегрована система автономного управління моделювання (SACS), що дозволяє йому протриматися у повітрі без допомоги пілота 17 годин.

У Lockheed Martin зазначили, що готуються разом із Повітряними силами США до нових випробувань винищувачів зі штучним інтелектом. Польоти триватимуть у 2023 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Туреччині провели успішні повітряні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, оснащеного двигунами українського виробництва.

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