Літає без допомоги пілота. У США винайшли винищувач зі штучним інтелектом

На військовій авіабазі Едвардс у Каліфорнії пройшли випробування винищувача VISTA X-62A, який може літати без допомоги пілота. Він протримався у повітрі 17 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lockheed Martin .

Як зазначає американська компанія, її літак був побудований на основі винищувача F-16 та оснащений системою VISTA, яка використовує спеціальне програмне забезпечення. Воно дозволяє їй імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків.

Також у винищувач була інтегрована система автономного управління моделювання (SACS), що дозволяє йому протриматися у повітрі без допомоги пілота 17 годин.

У Lockheed Martin зазначили, що готуються разом із Повітряними силами США до нових випробувань винищувачів зі штучним інтелектом. Польоти триватимуть у 2023 році.