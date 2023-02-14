Літає без допомоги пілота. У США винайшли винищувач зі штучним інтелектом
На військовій авіабазі Едвардс у Каліфорнії пройшли випробування винищувача VISTA X-62A, який може літати без допомоги пілота. Він протримався у повітрі 17 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lockheed Martin.
Як зазначає американська компанія, її літак був побудований на основі винищувача F-16 та оснащений системою VISTA, яка використовує спеціальне програмне забезпечення. Воно дозволяє їй імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків.
Також у винищувач була інтегрована система автономного управління моделювання (SACS), що дозволяє йому протриматися у повітрі без допомоги пілота 17 годин.
У Lockheed Martin зазначили, що готуються разом із Повітряними силами США до нових випробувань винищувачів зі штучним інтелектом. Польоти триватимуть у 2023 році.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Туреччині провели успішні повітряні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, оснащеного двигунами українського виробництва.
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