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Премьер Румынии назначил советником работа с искусственным интеллектом

Фото: премьер-министр Румынии Николае (facebook.comIonelNicolaeCiuca)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Румынии Николае Чуке назначил "почетным советником" работа с искусственным интеллектом ION.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro. и Facebook премьер-министра Румынии Николае Чуке.

"Правительство Румынии стало первым в мире, которое имеет почетного советника на основе искусственного интеллекта. Он называется ION и будет собирать с публичного пространства мнения румынов на разные темы, представляющие общий интерес. Таким образом правительство сможет в любой момент консультироваться с общественным мнением по вопросам, которые обсуждаются на уровне исполнительных властей", - написал Чуке.

Он отметил, что проект на 100% румынский - от дизайна до разработки программного обеспечения и построения аппаратной поддержки.

Задача "советника" - собирать из интернета сообщения о "повседневных проблемах" граждан Румынии, а также распространять информацию среди чиновников "для реализации соответствующей государственной политики".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI уже доступен в Украине. Он владеет украинским языком.

Также ранее мы писали, что в США изобрели истребитель с искусственным интеллектом.

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Румыния