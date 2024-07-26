Прем’єр Румунії пояснив, чому країна не може збивати "Шахеди" над Україною

Румунія не може збивати російські дрони-камікадзе Shahed над Україною, адже країні доведеться відкрити вогонь по українській території, а "це ще не дозволено".
Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено. Я не чув про жодне рішення з цього питання", - сказав Чолаку, коментуючи ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знайшли на території Румунії.
Він зазначив, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває Україна.
"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", - додав румунський прем'єр.
Чолаку також розповів, що після попередніх інцидентів з уламками російських дронів були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору Румунії.
Нагадаємо, в ніч на 25 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.
Пізніше Румунія підтвердила, що на території країни виявили уламки російських "Шахедів".
Сьогодні в мережі з'явилася інформація, що у Румунії нібито збивали російські дрони-камікадзе під час атаки Росії на Україну. Однак Бухарест заперечив цю інформацію.
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