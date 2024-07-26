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Премьер Румынии объяснил, почему страна не может сбивать "Шахеды" над Украиной

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Румыния не может сбивать российские дроны-камикадзе Shahed над Украиной, ведь стране придется открыть огонь по украинской территории, а "это еще не разрешено".

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Для того чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено. Я не слышал ни о каком решении по этому вопросу", - сказал Чолаку, комментируя ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых нашли на территории Румынии.

Он отметил, что, по данным воздушной разведки, российские дроны возле границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает Украина.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", - добавил румынский премьер.

Чолаку также рассказал, что после предыдущих инцидентов с обломками российских дронов были приняты меры безопасности и усилено патрулирование воздушного пространства Румынии.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 25 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, три "Шахеда" пересекли границу с Румынией.

Позже Румыния подтвердила, что на территории страны обнаружили обломки российских "Шахедов".

Сегодня в сети появилась информация, что в Румынии якобы сбивали российские дроны-камикадзе во время атаки России на Украину. Однако Бухарест опроверг эту информацию.

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