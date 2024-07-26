Премьер Румынии объяснил, почему страна не может сбивать "Шахеды" над Украиной

"Для того чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено. Я не слышал ни о каком решении по этому вопросу", - сказал Чолаку, комментируя ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых нашли на территории Румынии.

Он отметил, что, по данным воздушной разведки, российские дроны возле границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает Украина.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", - добавил румынский премьер.

Чолаку также рассказал, что после предыдущих инцидентов с обломками российских дронов были приняты меры безопасности и усилено патрулирование воздушного пространства Румынии.