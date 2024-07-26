ЗМІ написали, що Румунія почала збивати "Шахеди". В Бухаресті зробили заяву

У мережі заявили, що нібито у Румунії збивали російські дрони-камікадзе під час атаки Росії на Україну. Бухарест заперечив цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії у Facebook.

Днями у соцмережі Twitter (X) та на інших платформах поширили інформацію, що нібито засоби протиповітряної оборони румунської армії, розгорнуті на кордоні з Україною, відкрили вогонь по російських безпілотниках. У мережі заявили, що нібито "Шахеди" знищували за допомогою зеніток Gepard. Міністерство оборони Румунії заперечило цю інформацію. "Ця так звана "інформація" не має реального підґрунтя. Атаки, здійснені Російською Федерацією, були націлені на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на територію Румунії, а сили і засоби Міноборони, дислоковані в районі кордону з Україною, не вели вогонь по засобах нападу РФ", - йдеться у повідомленні. facebook.com/mapn.ro