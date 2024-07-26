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ЗМІ написали, що Румунія почала збивати "Шахеди". В Бухаресті зробили заяву

Бухарест, П'ятниця 26 липня 2024 16:25
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ЗМІ написали, що Румунія почала збивати "Шахеди". В Бухаресті зробили заяву Фото: Румунія заперечила, що збивала російські "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі заявили, що нібито у Румунії збивали російські дрони-камікадзе під час атаки Росії на Україну. Бухарест заперечив цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії у Facebook.

Днями у соцмережі Twitter (X) та на інших платформах поширили інформацію, що нібито засоби протиповітряної оборони румунської армії, розгорнуті на кордоні з Україною, відкрили вогонь по російських безпілотниках. У мережі заявили, що нібито "Шахеди" знищували за допомогою зеніток Gepard.

Міністерство оборони Румунії заперечило цю інформацію.

"Ця так звана "інформація" не має реального підґрунтя. Атаки, здійснені Російською Федерацією, були націлені на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на територію Румунії, а сили і засоби Міноборони, дислоковані в районі кордону з Україною, не вели вогонь по засобах нападу РФ", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ написали, що Румунія почала збивати &quot;Шахеди&quot;. В Бухаресті зробили заяву

facebook.com/mapn.ro

У Румунії виявили російські "Шахеди"

Нагадаємо, в ніч на 25 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Одним з напрямком удару була Одеська область. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.

Пізніше Румунія підтвердила, що на території країни виявили уламки російських "Шахедів".

До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Бухаресті через інцидент з дронами.

Детальніше про те, як країни НАТО відреагували на прольоти дронів РФ у Румунії - у матеріалі РБК-Україна.

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