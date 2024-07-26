Прем’єр Румунії пояснив, чому країна не може збивати "Шахеди" над Україною

Румунія не може збивати російські дрони-камікадзе Shahed над Україною, адже країні доведеться відкрити вогонь по українській території, а "це ще не дозволено".

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено. Я не чув про жодне рішення з цього питання", - сказав Чолаку, коментуючи ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знайшли на території Румунії.

Він зазначив, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває Україна.

"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", - додав румунський прем'єр.

Чолаку також розповів, що після попередніх інцидентів з уламками російських дронів були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору Румунії.