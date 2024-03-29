Прем'єр Румунії поки не може підтвердити, що безпілотник, що впав, російський

"Давайте почекаємо розслідування. Якщо ми подивимося на кратер, то там не було вибуху, тому він не міг заподіяти шкоди, навіть якби впав в іншому районі", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів, чи вказують проведені наразі перевірки на походження безпілотника.

При цьому прем'єр додав, що наразі немає постраждалих "і немає таких проблем".

"Ми сподіваємося, повторюю, бути якомога менше, або уникати цих подій, наскільки це можливо", - заявив Чолаку.