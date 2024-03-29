Премьер Румынии пока не может подтвердить, что упавший беспилотник российский

"Давайте подождем расследования. Если мы посмотрим на кратер, то там не было взрыва, поэтому он не мог причинить ущерб, даже если бы упал в другом районе", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, указывают ли проведенные на данный момент проверки на происхождение беспилотника.

При этом премьер добавил, что на данный момент нет пострадавших "и нет таких проблем".

"Мы надеемся, повторяю, быть как можно меньше, или избегать этих событий, насколько это возможно", - заявил Чолаку.