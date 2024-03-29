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Премьер Румынии пока не может подтвердить, что упавший беспилотник российский

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не смог сказать, был ли упавший вблизи границы с Украиной беспилотник, российского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Libertatea.

"Давайте подождем расследования. Если мы посмотрим на кратер, то там не было взрыва, поэтому он не мог причинить ущерб, даже если бы упал в другом районе", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, указывают ли проведенные на данный момент проверки на происхождение беспилотника.

При этом премьер добавил, что на данный момент  нет пострадавших "и нет таких проблем".

"Мы надеемся, повторяю, быть как можно меньше, или избегать этих событий, насколько это возможно", - заявил Чолаку.

 

Беспилотник в Румынии

29 марта на румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника. Несколько армейских поисковых групп были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования.

Сейчас Министерство обороны Румынии и правоохранители проводят расследование по факту падения беспилотника.

Позже румынские СМИ опубликовали фото упавшего беспилотника и его элементы содержат надписи на кириллице. При этом отмечалось, что при падении беспилотника образовался четырех метровый кратер.

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