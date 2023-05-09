Прем'єр Румунії ініціював перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня

"Поразка нацистської Німеччини, яка капітулювала перед визвольними силами Заходу, означала для Європи падіння тоталітарного, злочинного, екстремістського режиму, що поставив на межу катастрофи весь наш континент", - заявив Ніколає Чуке.

За його словами, сьогодні святкування перетворилося на пропагандистський привід для підтримки дій РФ в Україні.

"Щоб відобразити справжній символізм капітуляції нацистської Німеччини, я ініціюю кроки щодо визнання 8 травня офіційною датою святкування в Румунії разом із нашими трансатлантичними партнерами", - йдеться у заяві Чуке.

Прем'єр Румунії вважає, що історичну правду було спотворено, оскільки ігнорується роль інших країн у перемозі над фашизмом. На його думку, необхідно нагадати про такі важливі моменти війни, як висадка в Нормандії, звільнення Парижа, Мадрида та Риму, Афін та значної частини Німеччини, спільні дії союзних американських, британських та французьких військ.