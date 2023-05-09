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Премьер Румынии инициировал перенос празднования Дня победы на 8 мая

Фото: премьер-министр Румынии Николае Чукэ (facebook.com/ionelnicolaeciuca)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ инициировал перенос празднования Дня победы с 9 на 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DIGI24.

"Поражение нацистской Германии, капитулировавшей перед освободительными силами Запада означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент", - заявил Николае Чукэ.

По его словам, сегодня празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки действий РФ на Украине.

"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - говорится в заявлении Чукэ.

Премьер Румынии считает, что историческая правда была искажена, так как игнорируется роль других стран в победе над фашизмом. По его мнению, необходимо напомнить о таких важных моментах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск.

Напомним, вчера президент Украины сообщил, что подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По словам главы ВРУ Руслана Стефанчука, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Также президент внес указ, согласно которому с завтрашнего дня, 9 мая в Украине ежегодно будут праздновать День Европы.

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Румыния9 Мая