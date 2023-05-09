Премьер Румынии инициировал перенос празднования Дня победы на 8 мая

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ инициировал перенос празднования Дня победы с 9 на 8 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DIGI24.
"Поражение нацистской Германии, капитулировавшей перед освободительными силами Запада означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент", - заявил Николае Чукэ.
По его словам, сегодня празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки действий РФ на Украине.
"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - говорится в заявлении Чукэ.
Премьер Румынии считает, что историческая правда была искажена, так как игнорируется роль других стран в победе над фашизмом. По его мнению, необходимо напомнить о таких важных моментах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск.
Напомним, вчера президент Украины сообщил, что подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
По словам главы ВРУ Руслана Стефанчука, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.
Также президент внес указ, согласно которому с завтрашнего дня, 9 мая в Украине ежегодно будут праздновать День Европы.
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