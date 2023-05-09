Премьер Румынии инициировал перенос празднования Дня победы на 8 мая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DIGI24 .

"Поражение нацистской Германии, капитулировавшей перед освободительными силами Запада означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент", - заявил Николае Чукэ.

По его словам, сегодня празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки действий РФ на Украине.

"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - говорится в заявлении Чукэ.

Премьер Румынии считает, что историческая правда была искажена, так как игнорируется роль других стран в победе над фашизмом. По его мнению, необходимо напомнить о таких важных моментах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск.