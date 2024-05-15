Прем’єр Румунії про дискусії щодо передачі Україні системи Patriot: я задоволений реакцією Москви

Відповідаючи на запитання щодо думки міністра оборони про потребу самої Румунії в своїх системах Patriot, як точну позицію її ненадання Україні, Чолаку відповів, що такий висновок передчасний.

"Рішення буде ухвалюватися на Вищій раді національної оборони, як і прийнято", – зазначив прем’єр.

Водночас він додав, що спілкувався на цю тему з президентом Румунії, але деталі не розкриватиме.

"А ще ми побачили реакцію Кремля… із завуальованою погрозою на адресу Румунії. Іншими словами, можливе рішення Румунії дуже турбує Москву. Але Росія не атакуватиме Румунію", - зауважив Чолаку.

Також він нагадав, що їх країна є членом НАТО з активною підтримкою, та що Росія зараз вочевидь не має ані ресурсів, ані причин нападати на Румунію.

"Повторюся, зараз немає побоювань, що Росія може напасти на Румунію – їм нелогічно це робити. Я задоволений реакцією Москви. Це означає, що наші рішення мають вагу, і що там бояться, що світ мобілізує зусилля проти диктатора Путіна", – сказав Чолаку.