RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Румынии о дискуссиях по передаче Украине системы Patriot: я доволен реакцией Москвы

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку говорит, что трудности в дискуссии о предоставлении системы Patriot для Украины его страной еще не делают невозможным такой сценарий. Также он выразил удовлетворенность реакцией России на подобные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью у Digi24.

Отвечая на вопрос о мнении министра обороны о необходимости самой Румынии в своих системах Patriot, как точную позицию ее непредоставления Украине, Чолаку ответил, что такой вывод преждевременен.

"Решение будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, как и принято", – отметил премьер.

В то же время, он добавил, что общался на эту тему с президентом Румынии, но детали не будет раскрывать.

"А еще мы увидели реакцию Кремля… с завуалированной угрозой в адрес Румынии. Другими словами, возможное решение Румынии очень беспокоит Москву. Но Россия не будет атаковать Румынию", - заметил Чолаку.

Также он напомнил, что их страна является членом НАТО с активной поддержкой, и что у России сейчас очевидно нет ни ресурсов, ни причин нападать на Румынию.

"Повторюсь, сейчас нет опасений, что Россия может напасть на Румынию – им нелогично это делать. Я доволен реакцией Москвы. Это значит, что наши решения имеют вес, и что там боятся, что мир мобилизует усилия против диктатора Путина", - сказал Чолаку.

Patriot для Украины

Следует отметить, что весной 2024 года Россия усилила ракетные и дроновые атаки по территории Украины. В результате системы ПВО были истощены.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркивал, что для того, чтобы закрыть небо Украины от атак окупантов, стране нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Впоследствии Германия выступила с инициативой поиска ПВО в Украине и заявила, что передаст одну систему Patriot.

С тех пор партеры уже передали Украине ракеты в существующие Patriot.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты также рассматривают возможность отправки еще одной батареи Patriot в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияПВОВойна России против УкраиныПомощь армии