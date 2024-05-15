Премьер Румынии о дискуссиях по передаче Украине системы Patriot: я доволен реакцией Москвы

Отвечая на вопрос о мнении министра обороны о необходимости самой Румынии в своих системах Patriot, как точную позицию ее непредоставления Украине, Чолаку ответил, что такой вывод преждевременен.

"Решение будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, как и принято", – отметил премьер.

В то же время, он добавил, что общался на эту тему с президентом Румынии, но детали не будет раскрывать.

"А еще мы увидели реакцию Кремля… с завуалированной угрозой в адрес Румынии. Другими словами, возможное решение Румынии очень беспокоит Москву. Но Россия не будет атаковать Румынию", - заметил Чолаку.

Также он напомнил, что их страна является членом НАТО с активной поддержкой, и что у России сейчас очевидно нет ни ресурсов, ни причин нападать на Румынию.

"Повторюсь, сейчас нет опасений, что Россия может напасть на Румынию – им нелогично это делать. Я доволен реакцией Москвы. Это значит, что наши решения имеют вес, и что там боятся, что мир мобилизует усилия против диктатора Путина", - сказал Чолаку.